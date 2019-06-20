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Общество

Пропавшего в начале июня опочецкого подростка нашли в Пскове

Никита Букшован. Фото УМВД России по Псковской области

Полицейские нашли пропавшего подростка – Никиту Букшована, 2002 года рождения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

4 июня он ушел из дома по месту жительства в Опочке. 20 июня стало известно, что Никиту Букшована полицейские обнаружили в Пскове. С ним все в порядке. Ранее молодой человек неоднократно уходил из дома.

Правоохранители выразили благодарность представителям СМИ и всем, кто оказал содействие ОВД в его розыске.

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