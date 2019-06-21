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Общество

1,6 МВт мощности выдаст «Псковэнерго» новым дошкольным учреждениям региона

Строительство детского сада в Борисовичах (фото ГК "Стройиндустрия")

Филиал «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго» в 2019 году ведет работу по технологическому присоединению девяти детских дошкольных учреждений в Пскове, Великих Луках и Псковском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковэнерго», суммарная запрошенная мощность для детских садов составит более 1,6 МВт.

Наиболее крупные объекты подключения расположены в Псковском районе. Так, для обеспечения 267 кВт мощности детскому саду на 270 мест в деревне Борисовичи, ближайшем пригороде областного центра, энергетики планируют проложить 296 м линии 0,4 кВ. Центром питания для детсада станет подстанция 283 «Завеличье». Активно реализуются проекты по техприсоединению детсадов в населенных пунктах Середка, Неелово-2 и Писковичи.

В Пскове строящемуся детсаду в новом микрорайоне в границах улиц Инженерная и Юности планируется выделить 235 кВт от ПС-282. Для детского комплекса с пристройкой на Рижском проспекте намечено увеличение мощности до 133 кВт. В Великих Луках планируется обеспечить подключение 104 кВт новому детскому саду на улице Заслонова, по 90 кВт получат два объекта на улицах Первомайская и Дружбы.

Работы по технологическому присоединению дошкольных учреждений включают в себя как обустройство новых точек подключения, так и модернизацию существующей инфраструктуры для увеличения мощности.

По данным комитета образования Псковской области, ввод в работу девяти детских дошкольных учреждений позволит обеспечить местами более 1,2 тыс детей. Два детсада планируется открыть уже к 1 сентября.

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