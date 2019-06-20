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Стали известны детали гибели мужчины при падении с опоры ЛЭП в Новосокольническом районе

Детали гибели жителя деревни Старосокольники Новосокольнического района при падении с опоры линии электропередачи рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковэнерго».

Вечером 20 июня диспетчеру Южных ЭС «Псковэнерго» из полиции поступила информация о гибели человека при попытке подключения жилого дома к действующей линии электропередачи в деревне Старосокольники Новосокольнического района. Свидетели происшествия вызвали медиков и полицию, которые зафиксировали смерть пострадавшего. Как выяснилось в ходе первичного расследования, ранее энергетики отключили подачу электроэнергии в дом из-за серьезного повреждения кабельного ввода. Для возобновления энергоснабжения потребитель должен был восстановить собственное неисправное оборудование, но решил поступить иначе, что и привело к трагическому несчастному случаю.

Филиал «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго» напоминает, что действующее энергооборудование, находящееся под напряжением, представляет собой смертельную угрозу. Поэтому любое подключение домов или хозпостроек к электрическим сетям должны выполнять только профессионалы. Попытка самовольного подключения подвергает смертельной опасности не только самого недобросовестного потребителя, но и его соседей: «кустарные» схемы электроснабжения могут стать причиной электротравмы или возгорания, поскольку подключаемая в обход счетчика нагрузка большой мощности не имеет защиты.

Результатом несанкционированного подключения является и снижение качества электроэнергии. От последствий энерговоровства часто страдают небольшие населенные пункты, где установлены трансформаторы строго регламентированной мощности: при несанкционированном подключении к ним энергоемких аппаратов (например, сварочных), трансформаторы не справляются, у соседей нарушителя мигают лампы накаливания, выходят из строя электроприборы.

Обо всех фактах незаконного подключения к электросетям и хищения электроэнергии можно сообщать на телефон доверия «Псковэнерго»: (8112) 59-73-45, или на единый бесплатный телефон «горячей линии» «Россети Северо-Запад»: 8-800-333-02-52.

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