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Общество

Интерактивную карту для контроля за тарифами ЖКХ в регионах представят в России

В России будет представлена интерактивная карта для контроля за тарифами ЖКХ в регионах. Её до конца лета планирует представить «Единая Россия», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии со ссылкой на координатора партпроекта «Школа грамотного потребителя» Александра Козлова.

По его словам, на карте будут обозначены тарифы ЖКХ в регионах и динамика их роста. Активисты будут отправлять данные, которые затем будут поступать на портал, а после обработки — передаваться в Минстрой РФ и ФАС.

Александр Козлов отметил, что интерактивная карта создается для того, чтобы мониторить рост тарифов ЖКХ. Он также подчеркнул, что тарифы ЖКХ не должны превышать уровня инфляции. Александр Козлов напомнил, что с 1 июля запланировано очередное повышение тарифов на 2,4%. В этом году оно впервые проходит в два этапа.

Президент России Владимир Путин заявил на прямой линии 20 июня, что будет нацеливать правительство на то, чтобы контроль за тарифами ЖКХ был налажен должным образом.

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