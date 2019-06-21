Газета «Порховский вестник» войдет в состав АНО «Медиа 60»

15:30, 21 июня 2019, ПАИ

Газета «Порховский вестник» войдет в состав автономной некоммерческой организации, издательского дома «Медиа 60». Как сообщила Псковскому агентству информации директор компании Ирина Назарова, решение о ликвидации редакции газеты «Порховский вестник» как муниципального предприятия приняли районные депутаты на очередной сессии 21 июня.

Ирина Назарова пояснила, что в настоящее время в составе АНО ИД «Медиа 60» представлены газеты 23-х муниципальных образований Псковской области. Впереди вхождение в состав компании газеты «Дновец». Таким образом, в «Медиа 60» войдут газеты 24 муниципальных образований.

«После процессов объедения мы начинаем обучать людей новому формату работы, монетизации, переходим в интернет», – отметила Ирина Назарова. При этом она подчеркнула, что районные газеты «не умрут». «А будут продолжать жить. Мы делаем всё, чтобы они научились жить в новом варианте», – добавила она

По словам директора «Медиа 60», в будущем газетный вариант СМИ уйдет, поэтому важно научить районные издания работать на новых площадках. «Будем жить дружно, тепло! Будем шагать в ногу со временем!» – заключила Ирина Назарова.