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Общество

Интерактивный обучающий центр откроется в Яммской школе

В Яммской средней школе появится интерактивный обучающий центр. Он откроется уже 1 сентября текущего года. Об этом стало известно во время посещения губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым школы в рамках рабочей поездки в Гдовский район 21 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Участники выезда назвали будущий центр мини-кванториумом. Также было отмечено, что в помещениях центра на стенах поместят герб Псковской области и логотип центра, который называется «Точка роста».

Начальник комитета по образованию Псковской области Александр Седунов отметил, что интерактивное обучение позволит педагогам развивать знания детей в технической и гуманитарной сферах. По его словам, подобные центры появятся в 2019 году в восьми сельских школах Псковской области.

Как уточнили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, на интерактивный обучающий центр в рамках федерального проекта «Современная школа», входящего нацпроект «Образование», были выделены более 1,5 млн рублей. В частности, на эти средства было закуплено оборудование для центра и новая мебель. Также 450 тысяч рублей были выделены из бюджета Гдовского района на подготовку помещений для центра.

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