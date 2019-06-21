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Общество

На возведение пристройки к Яммскому дому культуры планируется получить около 5 млн рублей

Пристройка появится у Яммского сельского дома культуры в Гдовском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, губернатор региона Михаил Ведерников 21 июня поручил районным властям подготовить соответствующую документацию.

В новой пристройке разместится библиотека, поскольку сейчас сельская библиотека располагается в стенах бывшего магазина, а зимой отапливается печью. К тому же, как отметил глава Гдовского района Юрий Павлов, люди из-за холода отказываются работать в таком помещении.

Было принято решение, что Псковская область отправит заявку на реконструкцию здания сельского дома культуры, чтобы получить финансирование в размере около 5 млн рублей в рамках нацпроекта «Культура».

В пресс-службе пояснили, что в 2019 году сельский дом культуры получил 1 млн рублей по проекту партии «Единая России» «Местный Дом культуры», которые распределили между Яммским, Добручински и Гдовским домами культуры. В Яммском СДК на полученные средста купят концертную аппаратуру и установят кресла в зрительском зале.

Депутат Псковского областного Собрания Владимир Яников поднял вопрос о нехватке ставок в учреждении. «Здание отремонтировали, а работать некому. Всего 0,75 ставки в штатном расписании», – сказал он. Директор ДК отметила, что хотелось бы получить необходимую ставку музыкального работника. Губернатор пообещал рассмотреть этот вопрос.

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