Бесплатные экскурсии можно будет посетить во время Ганзы в Пскове

20:26, 21 июня 2019, ПАИ

В Пскове местные жители, участники и гости 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени смогут посетить бесплатные экскурсии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Так, 27 июня в 12:00 пройдут бесплатные экскурсии по городу на русском, английском и немецком языках. Бесплатные экскурсии все желающие смогут посетить и 28, 29 и 30 июня в 14:00. Они также будут вестись на трёх языках. Сбор всех желающих будет проходить у информационного пункта – центр студенческих инициатив (улица Ленина, 2).

Экскурсии будут организованы при содействии комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова. Предварительная запись на бесплатные экскурсии уже открыта. Заявки следует отправлять по электронной почте pskov.tourism@mail.ru.

Ознакомиться с полной программой Ганзейских дней в Пскове можно ЗДЕСЬ.