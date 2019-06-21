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Общество

Бесплатные экскурсии можно будет посетить во время Ганзы в Пскове

В Пскове местные жители, участники и гости 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени смогут посетить бесплатные экскурсии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Так, 27 июня в 12:00 пройдут бесплатные экскурсии по городу на русском, английском и немецком языках. Бесплатные экскурсии все желающие смогут посетить и 28, 29 и 30 июня в 14:00. Они также будут вестись на трёх языках. Сбор всех желающих будет проходить у информационного пункта – центр студенческих инициатив (улица Ленина, 2).

Экскурсии будут организованы при содействии комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова. Предварительная запись на бесплатные экскурсии уже открыта. Заявки следует отправлять по электронной почте pskov.tourism@mail.ru.

Ознакомиться с полной программой Ганзейских дней в Пскове можно ЗДЕСЬ

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Бесплатные экскурсии можно будет посетить во время Ганзы в Пскове Псковский губернатор поручил обеспечить безопасность на транспорте в дни Ганзы Российские и иностранные художники пишут виды Пскова в рамках Ганзы-2019 Псковские предприниматели преобразили свои заведения к Ганзе Водно-моторные состязания пройдут на реке Великой в Пскове 29 июня Масштабные тактико-специальные учения прошли в Пскове в преддверии Ганзейских дней Движение общественного транспорта в Пскове изменится в Ганзейские дни Псковским управляющим компаниям поручили усилить работу в преддверии Ганзы Псковская Ганза: Что запрещено проносить на праздничные площадки Группа компаний «Титан» примет участие в ганзейской выставке и работе форума приграничного сотрудничества «Путь навстречу»
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