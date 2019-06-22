Митинги в День памяти и скорби проходят в Пскове

12:15, 22 июня 2019, ПАИ

В День памяти и скорби – 22 июня – в Пскове прошел митинг на построительном плацу 234-го Краснознаменного гвардейского десантно-штурмового Черноморского ордена Кутузова 3-ей степени полка имени Святого князя Александра Невского. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в мероприятии приняли участие заместитель главы города Владимир Воробьев, ветераны полка и духовенство.

Владимир Воробьев отметил, что 22 июня 1941 года в жизни страны наступил очень тяжелый, но в то же время героический момент. «И в итоге, за четыре года войны, ценой многих жертв и неимоверных усилий, наш народ сумел разгромить фашизм и одержать полную победу», – сказал он.

Военный священник и духовный наставник отец Александр в своем обращении сказал, что День памяти и скорби – это хороший повод задуматься о том, «ради чего мы живем и за что готовы умереть», поскольку 22 июня 1941 года, люди «тоже не хотели и не собирались умирать, но война пришла неожиданно и беспощадно».

Воинские подразделения 234-го полка почтили минутой молчания павших в войну бойцов, после чего прошли по плацу торжественным маршем.

Также митинг памяти прошел у памятного знака Первым жертвам фашистской оккупации на площади Ленина в Пскове. Отдать дань погибшим пришли городские власти, ветераны, воспитанники центра «Патриот» и жители города. 21 июня здесь прошла акция «Свеча памяти».