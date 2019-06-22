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Общество

Россияне массово сдают авиабилеты в Грузию

Российские авиакомпании – «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», «Победа», Red Wings, Nordavia – фиксируют массовую сдачу авиабилетов в Грузию. Как пишет ТАСС, об этом заявил официальный представитель вице-премьера Максима Акимова, комментируя итоги совещания о временном запрете перелетов в Грузию.

«На совещании отмечено, что все авиакомпании фиксируют массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию, что значительно облегчит задачу по возвращению оставшихся россиян домой. Перевозка пассажиров и багажа будет осуществляться в штатном режиме», - приводит его слова издание.

Отмечается, что российские авиакомпании готовы обеспечить вывоз граждан России из Грузии и после 8 июля, когда запрет президента России Владимира Путина о временном ограничении полетов в Грузию вступит в силу. Вывоз пройдет через аэропорты Армении и Северной Осетии.

В Тбилиси у здания парламента второй день проходит акция протеста. Протестующие требуют отставкм главы МВД Георгия Гахарии, проведение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе и освобождение всех 305 человек, которые были задержаны полицией в ночь на пятницу при разгоне митинга у парламента.

ТАСС отмечает, что причиной митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова, а также других делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП). 20 июня Сергей Гаврилов в качестве президента МАП открыл заседание сессии в здании парламента Грузии. Оппозиционные грузинские депутаты возмутились тем, что Гаврилов обратился к делегатам, сидя в кресле председателя парламента, и препятствовали продолжению работы Генассамблеи.

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