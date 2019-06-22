Себежскому району присвоят звание Края партизанской славы Псковской области

15:07, 22 июня 2019, ПАИ

Вторым в списке районов, получивших звание «Край партизанской славы» в Псковской области, станет Себежский район. Такое решение принято по итогам заседания комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении почетного звания 22 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Открывая встречу, губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратил внимание присутсвующих на то, что заседание проводится в День памяти и скорби. «Я хочу обратить ваше внимание на высокую значимость того решения, которое мы сейчас примем», - сказал он и добавил, что решение должно быть максимально объективным и взвешенным.

«Есть районы, где сопротивление было особенно ожесточенным, и мы должны особое внимание этим районам уделить. Напомню, с этого года районы, которым присвоено звание «Края партизанской славы» ежегодно получают дотацию в 500 тысяч рублей, и эти средства рекомендовано тратить на мероприятия патриотической направленности», - уточнил он.

Николай Цветков, заместитель губернатора Псковской области, сообщил, что на рассмотрение было подано две заявки — от Себежского и Невельского районов.

Аргументы в пользу своих районов озвучили первый заместитель главы администрации Невельского района Виктория Храброй и директор Себежского краеведческого музея, член общественной организации Себежский клуб полковников, ветеран таможенной службы Федор Черников. Прозвучали данные о формировании партизанских отрядов, об успехах борьбы в тылу врага, о вкладе местного населения в приближение победы в Великой Отечественной войне, о мероприятиях, нацеленных на сохранение памяти и патриотическое воспитание молодежи.

Виктория Храброй подчеркнула, что именно Невельский район является территорией, где родилось молодежного движение «Вахта памяти», в этом году акция проводится в 12-й раз.

Федор Черников обратил внимание, что именно себежская земля принимает международную встречу ветеранов партизанского движения «Курган дружбы» – в 2019 году исполняется 60 лет с момента возведения одноименного мемориального комплекса.

Дальнейшая работа прошла уже без представителей районов. Как подчеркнул руководитель регионального отделения Военно-исторического общества Александр Голышев, трудно выбирать одного из двух лучших. «Когда говоришь о таких вещах, всегда думаешь — не было бы партизанского движения, война бы продлилась на 2-3 года дольше», – отметил он.

Большинство членов комиссии сошлись во мнении присвоить звание «Край партизанской славы» Себежскому району, а заявка Невельского раойна получит приоритет при рассмотрении в 2020 году. «Согласен. У нас еще и важная дата — юбилей знамени Победы, оно тоже тесно связано с Себежским районом», – сказал губернатор.

Он добавил, что важным критерием для отбора является и то, в каком состоянии администрация района и граждане поддерживают братские захоронения, как охвачены вниманием ветераны и ведётся патриотическая работа.

«Звание достойное, и оно говорит о некоем особом отношении со стороны областной администрации к району. По большому счету, все районы заслуживают такого внимания и поддержки, и однажды мы к этому придем. Но пока будем руководствоваться четкими критериями», – добавил Михаил Ведерников.

Участники совещания высказали также предложение внести в перечень требований к соискателям на получение высокого звания еще один критерий — вклад в изучение истории партизанских бригад, действовавших на территории этих районов. В материалах должны быть списки участников, их воспоминания, архивные документы. И все это могло бы быть издано небольшой книгой для увековечивания подвига своих земляков. Глава региона такую идею поддержал.

Руководитель областного Совета ветеранов Николай Груздов добавил, что принятие в регионе закона о присвоении почетного звания — это знаковый шаг в патриотическом воспитании молодежи, в изучении истории подрастающим поколением.

«Я тоже считаю, что это важное и полезное дело. Мы отдаем дань уважения тем, кто ковал эту победу и делаем большой задел с точки зрения сохранения памяти для будущих поколений», – согласился с доводами Михаил Ведерников.

Первым почетное звание «Край партизанской славы» получил Дедовичский район Псковской области. Себежский район станет вторым. Звание присваивается только одному району в году.