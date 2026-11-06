После почти месяца затишья Солнце устроило мощный выброс энергии

07:25, 06 ноября 2026, ПАИ

На Солнце зарегистрировали вспышку класса M3.6. Она стала самой сильной с 10 октября – почти за четыре недели, сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии.

Вспышка произошла 5 ноября в 21:33 по московскому времени в группе солнечных пятен под номером 4566. По абсолютной мощности событие считается средним, однако оно выделяется на фоне почти полного отсутствия сильных вспышек в течение последнего месяца.

Участок, где произошёл взрыв, расположен сравнительно недалеко от направления на Землю. Поэтому выброшенные при вспышке облака плазмы потенциально могут достичь Земли. Однако пока признаков такого выброса не обнаружено.

Группа пятен 4566 занимает сравнительно небольшую площадь – около 300 условных единиц. Для сравнения, самые крупные группы в истории достигали 2–3 тысяч единиц. При этом группа относится к высшему классу сложности Beta-Gamma-Delta, поэтому учёные не исключают новых сюрпризов.

Специалисты пока не берутся утверждать, станет ли вспышка началом серии подобных событий. По предварительной оценке, у Солнца сейчас достаточно энергии для отдельных мощных взрывов, но не для продолжительной серии.