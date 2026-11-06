Эксперт рассказал, от каких религиозных предметов лучше отказаться дома

08:48, 06 ноября 2026, ПАИ

Православным верующим советуют внимательно относиться к хранению религиозных святынь. Если дома нет подходящих условий для содержания некоторых предметов, их лучше передать в храм. В частности, это касается мощей святых и сильно повреждённых икон. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на разъяснения эксперта Михаила Иванова.

По словам специалиста, для хранения мощей желательно выделить отдельное нежилое помещение, в котором не спят и не принимают пищу. Также важно, чтобы до святыни не могли добраться домашние животные. Если обеспечить такие условия невозможно, реликвию рекомендуют отнести в церковь.

Передавать в храм советуют и иконы, которые сильно пострадали: например, если краска почти полностью осыпалась и изображение святого стало неразличимым. Это касается и бумажных образов, которые уже нельзя восстановить. Оставлять такие предметы среди ненужных вещей не следует.

Михаил Иванов также пояснил, что картины на библейские сюжеты не являются иконами и не предназначены для молитвенного почитания. Поэтому размещать их в красном углу рядом со священными образами не стоит.

Если у владельца нет возможности правильно хранить икону или она ему больше не нужна, её можно передать в ближайший храм. Такой же подход рекомендуют применять к другим святыням, требующим особых условий.