Девичьи посиделки, рукоделие и песни при лучине: какие традиции связаны с этим днём
В этот день православные верующие чтят чудотворную икону Божией Матери «Всех скорбящих Радость». На образе изображена Богородица в окружении людей, страдающих от болезней и жизненных невзгод, а рядом с ними – ангелы, помогающие страждущим.
История прославления иконы связана с Москвой и 1688 годом. Тогда образ находился в Преображенской церкви и был уже настолько ветхим, что его укрепили ветками кипарисового дерева. Согласно преданию, именно перед этой иконой молилась Евфимия – родная сестра патриарха Иова, страдавшая от тяжёлой болезни.
Женщина услышала голос, который велел ей обратиться к образу «Всех скорбящих Радость». После молебна Евфимия исцелилась. С тех пор иконе приписывают множество чудесных исцелений.
На Руси с этого дня начинались зимние девичьи посиделки. Девушки собирались вместе, занимались рукоделием, пели песни и беседовали при свете лучины. Поэтому праздник также называли Светцем. В народе говорили: «Русский светец – отрада девиц».
В этот день верующие традиционно обращались к Богородице с молитвами об избавлении от болезней, печалей и жизненных трудностей.
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