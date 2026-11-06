Девичьи посиделки, рукоделие и песни при лучине: какие традиции связаны с этим днём

07:00, 06 ноября 2026, ПАИ

В этот день православные верующие чтят чудотворную икону Божией Матери «Всех скорбящих Радость». На образе изображена Богородица в окружении людей, страдающих от болезней и жизненных невзгод, а рядом с ними – ангелы, помогающие страждущим.

История прославления иконы связана с Москвой и 1688 годом. Тогда образ находился в Преображенской церкви и был уже настолько ветхим, что его укрепили ветками кипарисового дерева. Согласно преданию, именно перед этой иконой молилась Евфимия – родная сестра патриарха Иова, страдавшая от тяжёлой болезни.

Женщина услышала голос, который велел ей обратиться к образу «Всех скорбящих Радость». После молебна Евфимия исцелилась. С тех пор иконе приписывают множество чудесных исцелений.

На Руси с этого дня начинались зимние девичьи посиделки. Девушки собирались вместе, занимались рукоделием, пели песни и беседовали при свете лучины. Поэтому праздник также называли Светцем. В народе говорили: «Русский светец – отрада девиц».

В этот день верующие традиционно обращались к Богородице с молитвами об избавлении от болезней, печалей и жизненных трудностей.