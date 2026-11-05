Как отличить советскую ватную игрушку от современной, объяснила коллекционер

23:30, 05 ноября 2026, ПАИ

По каким признакам можно безошибочно отличить советскую ватную игрушку от современной стилизации, рассказала коллекционер, член Союза филокартистов России Ольга Мурашева в программе «Лики Лук» в интервью телеканалу «Первый Псковский».

По её словам, разница заметна даже без экспертизы – достаточно присмотреться к деталям.

«Сейчас намотка ваты более воздушная. Более она пышненькая, пухленькая. А в советское время игрушка наматывалась очень плотно, не перепутаешь», – пояснила коллекционер.

Стеклянные игрушки тоже выдают эпоху: современные краски заметно ярче. Стекло же со временем становится более хрупким, что тоже служит косвенным признаком возраста. Однако, по мнению коллекционера, важно сохранить магию каждой вещи, поэтому для её частной коллекции есть правило: никакой реставрации и перекраски. Даже если у игрушки слегка потемнела вата или сошла краска, она остаётся в экспозиции – ведь именно так можно увидеть подлинную историю предмета.

«Игрушки свои я не реставрирую и не перекрашиваю. То есть всё, что есть на выставках, – оригиналы», – подчеркнула автор и привела в пример «Снегурочку» 1949 года: несмотря на то что вата на изделии уже не белоснежная, а, скорее, кофейная, свою ценность игрушка от этого не теряет.

Ранее сообщалось, что в коллекции у Ольги Мурашевой более трёх тысяч винтажных игрушек.