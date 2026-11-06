В Соцфонде рассказали, сколько россиян получат прибавку к пенсии в 2027 году

08:28, 06 ноября 2026, ПАИ

В 2027 году индексация страховых пенсий затронет 37,5 млн россиян. Об этом РИА Новости сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

Страховые пенсии назначают по трём основаниям: по старости, инвалидности и в связи с потерей кормильца. Повышение коснётся получателей всех этих видов выплат.

Как ранее рассказал Сергей Чирков, в следующем году страховые пенсии планируют индексировать дважды. С 1 февраля выплаты должны вырасти на 6,8 %, а с 1 апреля – ещё на 3,3 %.