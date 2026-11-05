Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области расширят географию проведения фестиваля «Михайловский бастион»

Почётной грамотой за вклад в развитие в регионе фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион» губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил коллектив Военно-оркестровой службы Вооружённых сил РФ, который возглавляет организатор и вдохновитель «Михайловского бастиона», главный военный дирижёр генерал-майор Тимофей Маякин.

Глава региона подчеркнул, что за пять лет география «Михайловского бастиона» выросла до 18 муниципалитетов. В концертах приняли участие почти две тысячи музыкантов со всей страны, включая именитые коллективы, которые дают концерты бесплатно. В общей сложности выступления увидели более 35 тысяч зрителей.

Фото: архив ПАИ

«Мы дорожим тёплым отношением музыкантов к нашим жителям и ветеранам СВО и искренне заинтересованы в продолжении совместных творческих проектов. Поэтому с удовольствием поддержал инициативу Тимофея Валентиновича расширить в следующем году перечень площадок для выступлений. Уверен, любители военной духовой музыки это оценят по достоинству», – отметил губернатор в своём канале в MAX.

Добавим, фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» проходит в Псковской области ежегодно с 2022 года. Как проходили фестивальные концерты в Пскове и в муниципалитетах Псковской области в 2026 году, читайте здесь.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

05 ноября 2026

В Псковской области расширят географию проведения фестиваля «Михайловский бастион»
05 ноября 2026

Как отличить советскую ватную игрушку от современной, объяснила коллекционер
05 ноября 2026

Псковский экскурсовод назвал главные качества современного гида
05 ноября 2026

Историк Подлинев назвал места Пскова, связанные со Смутным временем
05 ноября 2026

Электричество временно отключат в ряде СНТ в Великих Луках
05 ноября 2026

Историк: Героическая оборона Пскова в 1615 году помогла не допустить ставленника интервентов на русский трон
05 ноября 2026

Историк объяснил, что заставило Псков отвернуться от Шуйского
05 ноября 2026

Дочь погибшего Героя РФ из Псковской области встретилась с Владимиром Путиным

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...