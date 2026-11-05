В Псковской области расширят географию проведения фестиваля «Михайловский бастион»

23:50, 05 ноября 2026, ПАИ

Почётной грамотой за вклад в развитие в регионе фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион» губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил коллектив Военно-оркестровой службы Вооружённых сил РФ, который возглавляет организатор и вдохновитель «Михайловского бастиона», главный военный дирижёр генерал-майор Тимофей Маякин.

Глава региона подчеркнул, что за пять лет география «Михайловского бастиона» выросла до 18 муниципалитетов. В концертах приняли участие почти две тысячи музыкантов со всей страны, включая именитые коллективы, которые дают концерты бесплатно. В общей сложности выступления увидели более 35 тысяч зрителей.

«Мы дорожим тёплым отношением музыкантов к нашим жителям и ветеранам СВО и искренне заинтересованы в продолжении совместных творческих проектов. Поэтому с удовольствием поддержал инициативу Тимофея Валентиновича расширить в следующем году перечень площадок для выступлений. Уверен, любители военной духовой музыки это оценят по достоинству», – отметил губернатор в своём канале в MAX.

Добавим, фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» проходит в Псковской области ежегодно с 2022 года. Как проходили фестивальные концерты в Пскове и в муниципалитетах Псковской области в 2026 году, читайте здесь.