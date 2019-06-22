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Общество

Ганзейский знак в Пскове к празднику не появится


Фото ПАИ

Ганзейский знак, ранее так активно обсуждавшийся накануне 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, установлен в Пскове не будет. Об этом заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков на итоговом заседании оргкомитета мероприятия 22 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Изготовитель запросил за работу 2 млн рублей, это слишком большая сумма. Сейчас мы ее не потянем», - сказал Александр Братчиков.

Однако он добавил, что уже после праздника некий символ проведения фестиваля у Пскова все же появится. Этот вопрос пока не обсуждается, к нему вернутся после проведения торжеств.

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