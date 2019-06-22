С перехватывающих парковок гостей псковской Ганзы доставят 150 машин

16:02, 22 июня 2019, ПАИ

По Пскову в Ганзейские дни Нового времени будут курсировать получившие разрешения автомашины и микроавтобусы, которые доставят гостей с перехватывающих парковок к площадкам праздника. Об этом заявили организаторы Ганзейского фестиваля на итоговом оргкомитете 22 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Всего будет 150 таких машин. Они будут иметь специальную узнаваемую символику. Иностранным туристам с таким транспортом будут помогать специально подготовленные волонтеры. Стоимость проезда, заверили организаторы, «будет как в обычный день на такси по городу».

При этом, уточнили в оргкомитете, оплатить можно будет не только наличными, но и через мобильное приложение. Установить его также помогут волонтеры.