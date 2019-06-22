0
16:37
365 млн рублей получит Псков на реконструкцию парковых зон
16:12
Александр Братчиков: В дни Ганзы будем работать с регоператором в ручном режиме
15:44
Около 1500 сотрудников полиции и Росгвардии обеспечат порядок в Пскове в дни Ганзы
15:07
Себежскому району присвоят звание Края партизанской славы Псковской области
13:31
Землю с воинских захоронений Псковской области отправят в Москву
12:15
Митинги в День памяти и скорби проходят в Пскове
10:52
В День памяти и скорби Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области
Еще новости
Общество

С перехватывающих парковок гостей псковской Ганзы доставят 150 машин

Фото Александра Сидоренко

По Пскову в Ганзейские дни Нового времени будут курсировать получившие разрешения автомашины и микроавтобусы, которые доставят гостей с перехватывающих парковок к площадкам праздника. Об этом заявили организаторы Ганзейского фестиваля на итоговом оргкомитете 22 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Всего будет 150 таких машин. Они будут иметь специальную узнаваемую символику. Иностранным туристам с таким транспортом будут помогать специально подготовленные волонтеры. Стоимость проезда, заверили организаторы, «будет как в обычный день на такси по городу».

При этом, уточнили в оргкомитете, оплатить можно будет не только наличными, но и через мобильное приложение. Установить его также помогут волонтеры.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Псковская Ганза
Площадки Ганзы в Пскове обработали от комаров и клещей Сергей Пайст: Проблем с вывозом мусора в Пскове в Ганзейские дни быть не должно Александр Братчиков: В дни Ганзы будем работать с регоператором в ручном режиме С перехватывающих парковок гостей псковской Ганзы доставят 150 машин Специальные пропуска выданы новобрачным в Пскове на дни Ганзы Около 1500 сотрудников полиции и Росгвардии обеспечат порядок в Пскове в дни Ганзы Организаторы Ганзы в Пскове: Убедительно просим гостей не пытаться проносить алкоголь Власти Пскова: Кафе и рестораны города готовы к приему гостей Ганзейский знак в Пскове к празднику не появится Бесплатные экскурсии можно будет посетить во время Ганзы в Пскове
Посмотреть все материалы сюжета >>>

365 млн рублей получит Псков на реконструкцию парковых зон
22 июня 2019
365 млн рублей получит Псков на реконструкцию парковых зон
Александр Братчиков: В дни Ганзы будем работать с регоператором в ручном режиме
22 июня 2019
Александр Братчиков: В дни Ганзы будем работать с регоператором в ручном режиме
Около 1500 сотрудников полиции и Росгвардии обеспечат порядок в Пскове в дни Ганзы
22 июня 2019
Около 1500 сотрудников полиции и Росгвардии обеспечат порядок в Пскове в дни Ганзы
Себежскому району присвоят звание Края партизанской славы Псковской области
22 июня 2019
Себежскому району присвоят звание Края партизанской славы Псковской области
Землю с воинских захоронений Псковской области отправят в Москву
22 июня 2019
Землю с воинских захоронений Псковской области отправят в Москву
Митинги в День памяти и скорби проходят в Пскове
22 июня 2019
Митинги в День памяти и скорби проходят в Пскове
В День памяти и скорби Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области
22 июня 2019
В День памяти и скорби Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области
Российские авиакомпании прекращают полеты в Грузию
22 июня 2019
Российские авиакомпании прекращают полеты в Грузию

Идет загрузка...