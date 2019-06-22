Площадки Ганзы в Пскове обработали от комаров и клещей

16:32, 22 июня 2019, ПАИ

Центральные парки и скверы Пскова в преддверии 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут 27-30 июня, обработали от насекомых. Об этом сообщил начальник Управления городского хозяйства администрации города Николай Баринов на встрече с журналистами 22 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Выполнена обработка от клещей и комаров,» - уточнил он. В перечень «чистых территорий» вошли: территория Кремля, Золотая набережная, Финский парк, Ботанический сад, набережная реки Великой, частично обработаны и другие места.

Повсеместно выкошена трава или ее выкосят в ближайшие несколько дней. В том числе, в Парке строителей – это территория берега реки Псковы напротив Финского парка. Именно там разместится лагерь реконструкторов в дни Ганзы.