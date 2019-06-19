Что покажут в дни Ганзы в лагерях реконструкторов на берегах рек в Пскове

16:06, 19 июня 2019, ПАИ

Сразу две площадки праздничного пространства Ганзейских дней Нового времени в Пскове станут лагерями реконструкторов. Детали рассказали журналистам 19 июня организаторы мероприятия, передает корреспондент Псковского агентства информации. Наталия Дубровская, директор Государственного музея-заповедника «Изборск», сообщила, что одна из площадок будет хорошо видна с Завеличья, она появится на набережной реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома. Здесь же будут стоять две ладьи.

«Этот лагерь мы назвали "Начало Пскова"», - уточнила она.

Именно здесь, по словам организаторов, будет выставка оружия и торговые точки. Мастера представят традиционные ремесла.

«Самый большой лагерь разместится в парке на берегу Псковы у церкви Богоявления с Запсковья», - продолжила Наталия Дубровская.

Площадки будут работать 4 дня с 11:00 до 22:00. Программа мероприятий для них еще верстается. Пи этом на площадках будут не только реконструкторы, но и волонтеры, которые пояснят происходящее зрителям, помогут принять участие в интерактивной игре, которую разработал музей-заповедник «Изборск».

Руководитель клуба исторической реконструкции «Плесковград» Борис Колесников сообщил, что гостям лагеря реконструкторы предложат переодеться в доспехи, попробовать свои силы против испытанных воинов в бою.

Председатель общественной организации «Тульский городской молодёжный клуб исторической реконструкции» Олег Лукьянов рассказал о готовящейся выставке вооружений и доспехов 13-17 веков. «На площадке стрелецкого лагеря разместится передвижная фортификационая конструкция 17 века "гуляй-город". Рядом с артиллерийским орудием можно будет сфотографироваться и под руководством наших инструкторов попробовать зарядить это орудие», - сказал он.

На берегу реки Псковы появится военно-полевые лагеря русской дружины и западноевропейских воинов, добавил руководитель Псковского отделения клуба исторической реконструкции «Русская дружина» Игорь Бухаров.

«К нам уже заявилось порядка 450 участников, в том числе из-за рубежа, например, из Белоруссии, Эстонии. На нашей площадке будут большие полноформатные столкновения - мы покажем "войну" 120 на 120 человек. Пройдет лучный турнир. Будут рыцарские поединки один на один», - поделился он.

Но не только о военной подготовке готовы рассказать участники площадок.

К примеру, на берегу Псковы в лагере покажут способы изготовления обуви в эпоху раннего стредневековья. Здесь же расскажут о создании ремней и кошельков.

Руководитель клуба исторической реконструкции «Усадьба» Максим Колпаков сообщил, что

гостям расскажут и о рыболовстве.

«Будем плести рыболовные стальные жаберные сети, на кованые и костяные крючки можно будет даже попробовать половить рыбу», - сказал он.

Кстати, эта площадка будет интересна и детям. Ведь именно здесь организаторы проведут мастер-классы, чтобы научить всех желающих писать на бересте и дощечках. Тут же организуют игры, которые были любимы нашими предками.

Но, без сомнения, особое внимание будет уделено ладьям.

Александр Бойчук, руководитель клуба исторической реконструкции «Чертог Раса», рассказал, что одна ладья будет псковская, другую ладью привезут из Петербурга. «Как раз такие суда активно использовались для промысла и военного дела горожанами того времени», - пояснил он.

Для зрителей на берегу будет несколько мастер-классов — например, можно будет сплести канаты с помощью специальных приспособлений, расклепать корабельные заклёпки, посмотреть как изготавливались детали для судна, например, кильсен, вёсла.

«Два раза в день в районе 14:00 и 17:00 ожидается прибытие "гостей", то есть часть людей будет прибывать, часть встречать. Встречи будут и мирными, связанными с торговыми целями, и немирными, связанными с военными задачами. Как могла выглядеть высадка с ладьи, как встречали купцов и как встречали врагов - эти два театрализованных представления мы своими силами попробуем выдать», - сообщил Максим Колпаков.

Программа Ганзейских дней Нового времени ЗДЕСЬ.