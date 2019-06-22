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Общество

Где и когда смотреть салют в дни Ганзы в Пскове

Фото Дарьи Хватковой

Ганзейский салют в Пскове дадут 29 июня. Организаторы Ганзейских дней в Пскове озвучили детали работы праздничных площадок Ганзейских дней Нового времени, передает корреспондент Псковского агентства информации. 22 июня прозвучали, в том числе, рекомендации для тех, кто хотел бы посмотреть салют.

«Он будет дан в 23:30. Площадкой для залпов станет территория перед кампусом ПсковГУ на берегу реки Великой», - сообщили на оргкомитете Ганзы. Салют, уточнили организаторы, будет виден издалека, из многих микрорайонов Пскова.

Алгоритм для организации этой части праздника опирается на программу 9 мая. «Всё будет организовано по аналогии с 9 мая и салютом в этот день», - сказали на заседании, проводимом под председательством главы администрации города Александра Братчикова. 

Лучшими точками для наблюдения названы Ольгинский мост и набережная реки Великой. Ознакомиться с программой Ганзейских дней в Пскове можно здесь >>>

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