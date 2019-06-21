Более 700 псковичей проголосовали на предварительном голосовании «Единой России»

19:02, 23 июня 2019, ПАИ

К 18:00 в рамках предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата в депутаты Псковского областного Собрания по округу №2 проголосовали 712 псковичей (2,78%), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

Счетный участок начал свою работу с 8:00 в здании естественно-математического лицея №20 (улица Текстильная, 18). Сделать свой выбор жители Пскова могут до 20:00.

На выдвижение от «Единой России» в Псковское областное Собрание претендуют советник гендиректора ООО «Сибирская генерирующая компания» Игорь Максимов и студент ПсковГУ, руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Андрей Моргунов.

Вакантным кресло в Псковском областном Собрании депутатов стало после сложения полномочий Яном Лузиным.