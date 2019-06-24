Ольгинский мост приведут в порядок перед Ганзейскими днями в Пскове

09:26, 24 июня 2019, ПАИ

Дорожное покрытие Ольгинского моста приведут в порядок перед 39-ми Международными Ганзейскими днями Нового времени в Пскове, которые пройдут 27-30 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Работники ООО «ДорСтройСервис» выполнят фрезерование участков дорожного покрытия проезжей части, подверженных разрушению, а затем уложат выравнивающий слой, геосетку, сделают покрытие верхнего слоя из асфальтобетонной смеси. Это позволит предотвратить дальнейшее разрушение покрытия Ольгинского моста.

По сведениям из Управления городского хозяйства администрации Пскова, ремонтные работы пройдут с 23:00 24 июня до 7:00 25 июня.