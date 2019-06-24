В Госдуме опровергли информацию о сокращении бюджетных мест в вузах

11:23, 24 июня 2019, ПАИ

Глава комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов опроверг информацию о сокращении бюджетных мест в российских вузах, сообщает РИА Новости.

Вячеслав Никонов отметил, что в настоящий момент в стране меняется демография: начало расти количество выпускников школ. По его словам, чтобы не произошло сокращение бюджетных мест в вузах, нужно изменить формулу закона об образовании, по которой на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест в вузах.

Депутат подчеркнул, что в связи с ростом количества выпускников школ количество бюджетных мест в вузах необходимо наоборот увеличивать. Ранее сообщалось, что к 2024 году в российских вузах может стать меньше бюджетных мест.