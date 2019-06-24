Синоптики рассказали о погоде на Ганзейские дни в Пскове

12:23, 24 июня 2019, ПАИ

Синоптики рассказали о погоде на период проведения 39-ых Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове.

Как сообщила корреспонденту Псковского агентства информации начальник псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, в ближайшие дни погода в регионе испортится. 27 и 28 июня ожидаются небольшие кратковременные дожди, немного похолодает. Максимальные дневные температуры составят от +18 до +22 градусов, ночные – от +8 до +13. Будет дуть северный ветер.

30 июня он сменится на юго-западный, в Псковской области потеплеет до +22..+23 градусов.

Ганзейские дни в Пскове пройдут с 27 по 30 июня. Ознакомиться с программой можно здесь >>>