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Общество

Александр Братчиков потребовал от подрядчика сдать улицу Юности в Пскове к 21 июля

Фото: Михаил Синёв

Многострадальная улица Юности не готова к сдаче. К такому выводу пришли участники выездного совещания, прошедшего на объекте 24 июня. Это одна из новых улиц Пскова, по периметру выстраиваются многоквартирные дома. А вот добраться до них жильцам проблематично. Дорога так и не сдана.

Еще в апреле представитель подрядчика уверял губернатора Псковской области в том, что к 22 апреля участок будет готов. Однако не выдержал сроки.

На объекте с представителем компании встретились руководитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин, глава администрации Пскова Александр Братчиков, руководитель УГХ администрации Пскова Николай Баринов, глава Контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова, представители общественного движения «Убитые дороги. Псков».

«Месяц назад обещали губернатору, что все сделаете», - тут же заметил Александр Братчиков, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Фото: Михаил Синёв

В ответ подрядчик заявил, что на завершение работ не было средств.

«Деньги были выделены! Все подрядчики в городе сделали дороги, кроме вас. Что мешает открыть дорогу?», - настойчиво продолжал глава администрации областной столицы.

Представитель компании пояснил, что необходимо утвердить смету по светофорному объекту.

Однако к работе подрядчика уже есть претензии: благоустройство отсутствует, часть деревьев засохла, на части опор нет крепежа, ограждения надо перекрашивать. Кроме того, люки возвышаются над асфальтом, а это скажется и на организации дорожного движения, и на сроке эксплуатации дорожного покрытия.

«Если есть установка города сдавать, будем сдавать», - ответил на это представитель компании.

Фото: Михаил Синёв

«Вы губернатору обещали, сдавайте», - сказал Александр Братчиков.

Борис Елкин уточнил, что сдать объект можно будет только после устранения всех выявленных недостатков.

Глава администрации Пскова поставил задачу — сдать улицу к 21 июля, Дню города.

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