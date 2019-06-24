Резидент шоу «Вечерний Ургант» группа «Фрукты» выступит на Ганзейских днях в Пскове

13:53, 24 июня 2019, ПАИ

Бессменный резидент шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале московская группа «Фрукты» выступит перед псковичами и гостями города в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, концерт состоится на Октябрьской площади 29 июня в 21:40.

Музыканты приняли участие в записи более 900 эфиров популярного шоу. Они дают около 140 концертов по всей стране.

На этой же праздничной площадке в рамках Ганзейских дней выступят ансамбль танца и песни «Кубанская казачья Вольница» (Краснодар), ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева (Псков), хор «Altlander Shantychor» (Бухстехуде, Германия), группа «Mandotrio» (Вильянди, Эстония), государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема (Москва) и многие другие.

Подробно с программой Ганзейских дней можно познакомиться здесь >>>.