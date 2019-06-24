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Культура

Резидент шоу «Вечерний Ургант» группа «Фрукты» выступит на Ганзейских днях в Пскове

Концерт группы "Фрукты" в Aurora Concert Hall (01.03.2019). Фото: Михаил Козлов

Бессменный резидент шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале московская группа «Фрукты» выступит перед псковичами и гостями города в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, концерт состоится на Октябрьской площади 29 июня в 21:40.

Музыканты приняли участие в записи более 900 эфиров популярного шоу. Они дают около 140 концертов по всей стране.

На этой же праздничной площадке в рамках Ганзейских дней выступят ансамбль танца и песни «Кубанская казачья Вольница» (Краснодар), ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева (Псков), хор «Altlander Shantychor» (Бухстехуде, Германия), группа «Mandotrio» (Вильянди, Эстония), государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема (Москва) и многие другие.

Подробно с программой Ганзейских дней можно познакомиться здесь >>>.

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