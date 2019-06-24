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Культура

Псковский ансамбль «Сказ» выступит на Ганзе

28 июня в 10:30 в Пскове на Октябрьской площади в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени с концертом выступит псковский ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Ансамбль «Сказ» создал в 1977 году композитор и музыкант Виталий Румянцев. 21 ноября 2018 года министр культуры России Владимир Мединский подписал приказ о присвоении ансамблю «Сказ» звания «Заслуженный коллектив народного творчества России».

Более 40 лет ансамбль «Сказ» представляет традиционную народную культуру России и Пскова, на международных Ганзейских днях с 1988 года. За годы существования ансамбль «Сказ» дал более 3 тысяч 200 концертов. Коллектив является лауреатом многих международных фестивалей и конкурсов как в России, так и за ее пределами. География гастрольных выступлений ансамбля «Сказ» обширна. Выступления коллектива слышали в Псковской области, Москве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Краснодарском крае. Хорошо знают ансамбль «Сказ» и в странах Европы. Руководит ансамблем обладатель почетного звания «Душа земли Псковской» Константин Абабков.

Детально с программой Ганзейских дней Нового времени можно познакомиться здесь >>>.

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