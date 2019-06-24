Открытие и закрытие Ганзейских дней в Пскове покажут на канале «Культура»

14:53, 24 июня 2019, ПАИ

Фильм и две трансляции с открытия и закрытия Ганзейских дней в Пскове покажут на телеканале «Культура».

27 июня в 20:00 состоится показ документального фильма «Русская Ганза. Передний край Европы». На 20:45 запланирована трансляция открытия Ганзейских дней Нового времени из Пскова.

Закрытие Международного фестиваля покажут в прямом эфире 30 июня в 21:25.

Праздник состоится в Пскове с 27 по 30 июня. Запланированы Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу», международные кинофестиваль «Западные ворота», фестиваль клубов исторической реконструкции, мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены», хоровой праздник и многое другое. Подробная программа ЗДЕСЬ.