0
15:11
Забытые мелочи: Какие удивительные вещицы можно было найти в домах жителей Пскова
14:35
«Паспорт туриста» выпустили в Пскове к Ганзейским дням
13:53
Резидент шоу «Вечерний Ургант» группа «Фрукты» выступит на Ганзейских днях в Пскове
11:42
Гранд-дама Псковского театра Мирра Горская
15:38
Три объекта культурного наследия отреставрируют в Псковской области
14:06
ФОТОФАКТ: В Пскове наносят граффити на стене дома на улице Пушкина
11:53
Псковский губернатор обсудил развитие музея-заповедника «Изборск» с директором учреждения
Еще новости
Культура

Открытие и закрытие Ганзейских дней в Пскове покажут на канале «Культура»

Фильм и две трансляции с открытия и закрытия Ганзейских дней в Пскове покажут на телеканале «Культура».

27 июня в 20:00 состоится показ документального фильма «Русская Ганза. Передний край Европы». На 20:45 запланирована трансляция открытия Ганзейских дней Нового времени из Пскова. 

Закрытие Международного фестиваля покажут в прямом эфире 30 июня в 21:25.

Праздник состоится в Пскове с 27 по 30 июня. Запланированы Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу», международные кинофестиваль «Западные ворота», фестиваль клубов исторической реконструкции, мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены», хоровой праздник и многое другое. Подробная программа ЗДЕСЬ

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Псковская Ганза
В дни Ганзы в Пскове движение по улице Юбилейной организуют по двум полосам Четыре перехватывающие парковки будут работать в Ганзейские дни в Пскове Организаторы Ганзы обнародовали адреса пунктов пропуска на праздничные площадки Ладьи эпохи викингов продемонстрируют в Пскове на Ганзейских днях Началась выдача пригласительных на открытие и закрытие кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове Открытие и закрытие Ганзейских дней в Пскове покажут на канале «Культура» «Паспорт туриста» выпустили в Пскове к Ганзейским дням Псковский ансамбль «Сказ» выступит на Ганзе Резидент шоу «Вечерний Ургант» группа «Фрукты» выступит на Ганзейских днях в Пскове Топ-10 лучших мест для завораживающих фотографий в Пскове
Посмотреть все материалы сюжета >>>

«Паспорт туриста» выпустили в Пскове к Ганзейским дням
24 июня 2019
«Паспорт туриста» выпустили в Пскове к Ганзейским дням
Резидент шоу «Вечерний Ургант» группа «Фрукты» выступит на Ганзейских днях в Пскове
24 июня 2019
Резидент шоу «Вечерний Ургант» группа «Фрукты» выступит на Ганзейских днях в Пскове
Три объекта культурного наследия отреставрируют в Псковской области
23 июня 2019
Три объекта культурного наследия отреставрируют в Псковской области
ФОТОФАКТ: В Пскове наносят граффити на стене дома на улице Пушкина
23 июня 2019
ФОТОФАКТ: В Пскове наносят граффити на стене дома на улице Пушкина
Псковский губернатор обсудил развитие музея-заповедника «Изборск» с директором учреждения
23 июня 2019
Псковский губернатор обсудил развитие музея-заповедника «Изборск» с директором учреждения
Российские и иностранные художники пишут виды Пскова в рамках Ганзы-2019
21 июня 2019
Российские и иностранные художники пишут виды Пскова в рамках Ганзы-2019
«Западные ворота»: Что покажут на первом кинофестивале в Пскове
20 июня 2019
«Западные ворота»: Что покажут на первом кинофестивале в Пскове
Акция «Свеча памяти» пройдет в Пскове 21 июня
20 июня 2019
Акция «Свеча памяти» пройдет в Пскове 21 июня

Идет загрузка...