До +20 градусов прогрелась вода на пляжах Юрмалы

15:25, 24 июня 2019, ПАИ

До +18...+20 градусов прогрелась вода на пляжах Юрмалы, сообщает DELFI (Латвия) со ссылкой на Латвийскй центр окружающей среды, геологии и метеорологии. При этом ещё полторы недели назад, 13 июня, сообщалось, что воды Балтики у Рижского взморья стали ледяными. Температура воды здесь опустилась до +6 градусов.

Но благодаря солнечной погоде и нужному направлению ветра морские воды теплеют. Самая высокая температура воды (+20) зафиксирована в Каугури и Яункемери.

25 и 26 июня прогнозируется повышение температуры ещё на один градус, затем сильный ветер и нежаркая погода снова приведут к понижению температуры воды. Ожидаются высокие волны, сильное течение, спасательные службы Юрмалы, скорее всего, запретят купание.

Любителям речных и озёрных купаний повезло больше: температуры воды в крупнейших реках и озёрах Латвии составляет +18...+24 градуса.