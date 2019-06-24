0
17:54
В дни Ганзы в Пскове движение по улице Юбилейной организуют по двум полосам
16:27
Четыре перехватывающие парковки будут работать в Ганзейские дни в Пскове
16:03
Организаторы Ганзы обнародовали адреса пунктов пропуска на праздничные площадки
15:22
Ладьи эпохи викингов продемонстрируют в Пскове на Ганзейских днях
15:11
Забытые мелочи: Какие удивительные вещицы можно было найти в домах жителей Пскова
14:35
«Паспорт туриста» выпустили в Пскове к Ганзейским дням
14:29
1 миллион рублей получит по итогам конкурса лучшее поселение Псковской области
Еще новости
Общество

Ладьи эпохи викингов продемонстрируют в Пскове на Ганзейских днях

Фото клуба исторической реконструкции "Чертог Раса" (Псков)

Две ладьи эпохи викингов продемонстрируют в Пскове жителям и гостям города на берегу реки Великой на Ганзейских днях, сообщили Псковскому агентству информации в музее-заповеднике «Изборск».

На площадке «Средневековая ладья (9 м)» все желающие смогут увидеть реплику 9-тиметрового викбота конца эпохи викингов (конец XI - начало XII века). Ее построила в 2010 году в Санкт-Петербурге команда энтузиастов под руководством мастера Сергея Кашина-Свешникова и при участии шведского мастера Ленарда Видеберга. 

Рядом разместится «Средневековая ладья 2.0 (12 м)». Ее построил клуб исторической реконструкции «Чертог Раса» (Псков) по чертежам XI века, найденным в интернете, в архивах, а также в книгах по кораблестроению. «Это первая и единственная реплика средневекового судна в Пскове, которая может ходить по местным рекам и озерам», – уточнили в музее.

Также гости площадки смогут узнать об устройстве кораблей, поучаствовать в работе средневековой верфи, стать зрителем интерактивных программ «Прибытие ладьи» и «Отправление ладьи». 

Площадка будет открыта 28-30 июня с 11:00 на набережной реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома. Подробно с программой Ганзейских дней можно познакомиться здесь >>>.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Псковская Ганза
В дни Ганзы в Пскове движение по улице Юбилейной организуют по двум полосам Четыре перехватывающие парковки будут работать в Ганзейские дни в Пскове Организаторы Ганзы обнародовали адреса пунктов пропуска на праздничные площадки Ладьи эпохи викингов продемонстрируют в Пскове на Ганзейских днях Началась выдача пригласительных на открытие и закрытие кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове Открытие и закрытие Ганзейских дней в Пскове покажут на канале «Культура» «Паспорт туриста» выпустили в Пскове к Ганзейским дням Псковский ансамбль «Сказ» выступит на Ганзе Резидент шоу «Вечерний Ургант» группа «Фрукты» выступит на Ганзейских днях в Пскове Топ-10 лучших мест для завораживающих фотографий в Пскове
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В дни Ганзы в Пскове движение по улице Юбилейной организуют по двум полосам
24 июня 2019
В дни Ганзы в Пскове движение по улице Юбилейной организуют по двум полосам
Четыре перехватывающие парковки будут работать в Ганзейские дни в Пскове
24 июня 2019
Четыре перехватывающие парковки будут работать в Ганзейские дни в Пскове
Организаторы Ганзы обнародовали адреса пунктов пропуска на праздничные площадки
24 июня 2019
Организаторы Ганзы обнародовали адреса пунктов пропуска на праздничные площадки
Ладьи эпохи викингов продемонстрируют в Пскове на Ганзейских днях
24 июня 2019
Ладьи эпохи викингов продемонстрируют в Пскове на Ганзейских днях
«Паспорт туриста» выпустили в Пскове к Ганзейским дням
24 июня 2019
«Паспорт туриста» выпустили в Пскове к Ганзейским дням
1 миллион рублей получит по итогам конкурса лучшее поселение Псковской области
24 июня 2019
1 миллион рублей получит по итогам конкурса лучшее поселение Псковской области
Из-за рекордной жары в регионах России появились невиданные ранее в этих широтах насекомые
24 июня 2019
Из-за рекордной жары в регионах России появились невиданные ранее в этих широтах насекомые
Наталья Ильина призвала выпускников ПсковГУ не бояться трудностей
24 июня 2019
Наталья Ильина призвала выпускников ПсковГУ не бояться трудностей

Идет загрузка...