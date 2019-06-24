Ладьи эпохи викингов продемонстрируют в Пскове на Ганзейских днях

15:22, 24 июня 2019, ПАИ

Две ладьи эпохи викингов продемонстрируют в Пскове жителям и гостям города на берегу реки Великой на Ганзейских днях, сообщили Псковскому агентству информации в музее-заповеднике «Изборск».

На площадке «Средневековая ладья (9 м)» все желающие смогут увидеть реплику 9-тиметрового викбота конца эпохи викингов (конец XI - начало XII века). Ее построила в 2010 году в Санкт-Петербурге команда энтузиастов под руководством мастера Сергея Кашина-Свешникова и при участии шведского мастера Ленарда Видеберга.

Рядом разместится «Средневековая ладья 2.0 (12 м)». Ее построил клуб исторической реконструкции «Чертог Раса» (Псков) по чертежам XI века, найденным в интернете, в архивах, а также в книгах по кораблестроению. «Это первая и единственная реплика средневекового судна в Пскове, которая может ходить по местным рекам и озерам», – уточнили в музее.

Также гости площадки смогут узнать об устройстве кораблей, поучаствовать в работе средневековой верфи, стать зрителем интерактивных программ «Прибытие ладьи» и «Отправление ладьи».

Площадка будет открыта 28-30 июня с 11:00 на набережной реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома. Подробно с программой Ганзейских дней можно познакомиться здесь >>>.