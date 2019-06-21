Подробности трагедии в Гдове: Подозреваемый в убийстве школьник учился в классе для детей с задержкой психического развития

16:05, 24 июня 2019, ПАИ

В седьмом классе для детей с задержкой психического развития Гдовской средней общеобразовательной школы учился 14-летний подозреваемый в убийстве 44-летней женщины в Гдове. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из собственных источников.

По предварительным данным, злоумышленник пришел в дом жертвы, чтобы позвать ее сына на прогулку, однако, как выяснилось, товарищ уехал с другой компанией. Гость остался ожидать друга в его доме. Дальнейшие обстоятельства, как и мотив преступления, продолжаются выяснять следователи, участковые уполномоченные полиции и оперуполномоченные.

Трагедия произошла в ночь на 23 июня. Подросток нанес женщине множественные удары ножом и топором. В настоящее время подозреваемый задержан в процессуальном порядке.