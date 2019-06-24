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Общество

Организаторы Ганзы обнародовали адреса пунктов пропуска на праздничные площадки

Ганзейская дирекция опубликовала карту праздничных площадок Ганзейских дней Нового времени в Пскове. Здесь же можно рассмотреть точки-пункты пропуска, через которые гости смогут попасть на территорию праздника.

Например, в Кремле таких пунктов сразу два - центральный у Приказной палаты и через ворота Рыбницкой башни. Площадка, которая разместится на левом берегу Псковы, предусматривает девять пунктов пропуска граждан.

На берег Великой можно будет попасть через проход у Власьевской башни, а также спустившись по винтовой лестнице у Ольгинского моста, в районе Профсоюзной улицы, у Покровской башни, у площади Героев-десантников и ещё в нескольких точках.

Центральная площадка, которая включает Октябрьскую площадь, Детский парк, часть Октябрьского проспекта, часть улицы Советской и улицу Пушкина, откроется в шести точках.

Скачать карту большого размера можно ЗДЕСЬ. Программа Ганзейских дней ЗДЕСЬ.

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