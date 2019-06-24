80 новых воркаут-площадок установят в Псковской области

16:52, 24 июня 2019, ПАИ

80 новых воркаут-площадок установят в Псковской области. Их разместят в каждом муниципальном районе. Спортивные комплексы уже поступили, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В частности, десять воркаут-площадок будут установлены в Пскове, пять — в Великих Луках, шесть — в Псковском районе, по четыре — в Печорском и Великолукском районах, по три — в Дновском, Пустошкинском,Гдовском, Порховском, Новосокольническом, Опочецком, Палкинском, Себежском и Бежаницком районах. В остнльных - по одной и по две. Спортивные объекты установят в сельских поселениях, на пришкольных и общественных территориях. Комплексы будут включать набор снарядов, необходимых для занятий уличной гимнастикой и сдачи норм ГТО: классический рукоход, несколько различных турников, двойные брусья, шведская стенка.

Глава Пушкиногорского района Александр Баранов отметил, что в его район поступили две воркаут-площадки. По словам руководителя, места для спортивных объектов уже определены: Одну воркаут-площадку разместят на территории средней школы имени А. С. Пушкина, другую — в центре поселка на берегу озера Тоболенец. Он также добавил, что воркаут-площадки будут востребованы у населения, к тому же на них смогут заниматься все желающие.

80 новых воркаут-площадок Псковская область получила по личной договоренности главы региона Михаила Ведерникова с руководством Федерации воркаута России. Первая профессиональная площадка для воркаута была открыта в июле 2018 года в Дни празднования города Пскова на набережной реки Великой. В частности, на ней прошёл российский этап кубка мира по воркауту. В этом году в Пскове состоится силовой чемпионат мира по воркауту.