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В Петербурге житель Псковской области, давивший людей «Газелью», получил 14 лет колонии

В Петербурге житель Псковской области, давивший людей «Газелью», получил 14 лет колонии строгого режима, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

Все случилось в июне 2018 года. В баре произошел пьяный кофликт. Псковичу сделал замечание один из посетителей. 35-летний мужчина отправился домой, заклеил газетой номера своего автомобиля ГАЗ и сел за руль. Он доехал до бара, «обидчики» курили у входа. Как доказали следователи, житель Пскова умышленно с целью убийства совершил наезд на четырех человек. Затем пьяный пскович переехал двоих пострадавших, его автомобиль потащил их за собой. Один из сбитых им людей погиб на месте, остальные получили различные травмы.

После задержания житель Пскова не смог пояснить причину своих преступных действий.

24 июня коллегия присяжных признала злоумышленника виновным в покушении на убийство двух и более лиц и убийстве, совершенном общеопасным способом из хулиганских побуждений

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