Более трёх миллионов рублей лишились псковичи из-за мошенников

10:44, 08 августа 2025, ПАИ

Более трёх миллионов рублей лишились жители Пскова, Псковского и Стругокрасненского районов из-за мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Согласно версии следствия, некоторым гражданам звонили неизвестные, которые информировали их о необходимости срочно перевести деньги на «безопасные счета», чтобы избежать серьёзных финансовых потерь. Люди выполнили условия злоумышленников и лишились денег.

Кроме того, махинаторы вводили в заблуждение, выдавая себя гражданам за их близких знакомых. Другим жертвам они обещали значительный доход на интернет-платформах.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбуждённых уголовных дел, уточнили в пресс-службе.