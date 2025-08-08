Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Более трёх миллионов рублей лишились псковичи из-за мошенников

Более трёх миллионов рублей лишились жители Пскова, Псковского и Стругокрасненского районов из-за мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

Согласно версии следствия, некоторым гражданам звонили неизвестные, которые информировали их о необходимости срочно перевести деньги на «безопасные счета», чтобы избежать серьёзных финансовых потерь. Люди выполнили условия злоумышленников и лишились денег.

Кроме того, махинаторы вводили в заблуждение, выдавая себя гражданам за их близких знакомых. Другим жертвам они обещали значительный доход на интернет-платформах.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбуждённых уголовных дел, уточнили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 августа 2025

Более трёх миллионов рублей лишились псковичи из-за мошенников
08 августа 2025

Трёх иностранцев приговорили к тюрьме за попытку незаконно пересечь госграницу в Псковской области
08 августа 2025

Новую двухэтапную схему обмана россиян придумали мошенники
07 августа 2025

Автомобиль перевернулся в Псковском районе
07 августа 2025

Пробка образовалась вечером на Запсковье
07 августа 2025

Пскович погиб от отравления чачей на российском курорте
07 августа 2025

11-летнего ребёнка сбили на улице Юбилейной в Пскове
07 августа 2025

Новая схема мошенничества: поддельные письма от ГАИ рассылают россиянам

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...