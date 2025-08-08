Два человека пострадали в ДТП с КамАЗом в Пскове

17:24, 08 августа 2025, ПАИ

Грузовик КамАЗ и микроавтобус «Газель» столкнулись на улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Двум пострадавшим пассажирам «Газели» оказывают медицинскую помощь, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают спасатели, сотрудники Госавтоинспекции и бригада медицины катастроф. Обстоятельства происшествия выясняются.