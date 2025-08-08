Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Трёх иностранцев приговорили к тюрьме за попытку незаконно пересечь госграницу в Псковской области

Трёх иностранных граждан приговорили к тюрьме за незаконную попытку выезда из Псковской области в Белоруссию, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.

Фото: ПАИ

В феврале этого года трое иностранцев приехали на такси из Санкт-Петербурга к российско-белорусской границе. Без надлежащего разрешения на право выезда из России они направились пешком в обход пунктов пропуска и мест несения службы пограничных нарядов в сторону российско-белорусской границы, чтобы её незаконно пересечь. Однако их задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Себежский районный суд признал иностранных граждан виновными в совершении преступления по статье 30 части 3, части 3 статьи 322 УК РФ. Им назначили наказание в виде одного года и четырёх месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

