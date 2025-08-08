Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
В Псковской области драка дачниц из-за выгула собаки закончилась судом

Две дачницы подрались из-за выгула собаки на соседском участке в Порховском районе. Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

Установлено, что вечером 13 июня в одной из деревень района между жительницами Ленинградской области произошёл конфликт из-за сделанного замечания по поводу самовыгула собаки и её появления на соседнем участке. На это замечание владелица собаки стала грубо выражаться в адрес хозяев участка, а потом подошла к соседке со спины и схватила ту за волосы.

Потасовку женщин остановил муж соседки. Драка закончилась для заводчицы собаки ссадинами лица и кровоподтёком грудной клетки.

В суде её соседка свою вину не признала. Также известно, что неприязненные отношения между ними длятся уже долгое время, и примирения между женщинами не произошло.

Порховский районный суд признал соседку виновной по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои) и назначил ей штраф 5 тысяч рублей.

Постановление в законную силу пока не вступило.

