Автомобиль и мотоцикл столкнулись в Великих Луках

18:22, 08 августа 2025, ПАИ

ДТП с участием мотоцикла и автомобиля Toyota произошло на улице Дружбы в Великих Луках сегодня, 8 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Пострадавший мотоциклист 2000 года рождения госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи.

На месте работают сотрудники ГАИ. Обстоятельства происшествия выясняются.