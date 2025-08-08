Автомобиль и мотоцикл столкнулись в Великих Луках
ДТП с участием мотоцикла и автомобиля Toyota произошло на улице Дружбы в Великих Луках сегодня, 8 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Пострадавший мотоциклист 2000 года рождения госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи.
На месте работают сотрудники ГАИ. Обстоятельства происшествия выясняются.
