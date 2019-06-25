Ещё два пляжа одобрены для купания в Псковской области

11:02, 25 июня 2019, ПАИ

Государственные инспекторы по маломерным судам МЧС России по Псковской области в ходе проверок и технического освидетельствования допустили к эксплуатации ещё два пляжа, расположенных в Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, к ранее допущенным к эксплуатации пляжам добавились пляж в детском оздоровительном лагере «Солнечный» (Печорский район, деревня Печки, озеро Калацкое) и пляж в детском оздоровительном лагере «Радуга» (Гдовский район, посёлок Ямм, озеро Ужинское). Теперь безопасными для отдыха в этом году признан 21 пляж.

При этом специалисты ГИМС МЧС отмечают, что перечень пляжей составлен без учета заключения органов санитарно-эпидемиологического надзора.