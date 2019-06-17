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Общество

Где разрешено купаться в Псковской области летом 2019 года

Фото: Михаил Глущенко

ГУ МЧС России по Псковской области обнародовало список официально разрешенных для купания летом 2019 года озёр, рек и других водоемов в регионе. С 1 июня в Псковской области официально открылся купальный сезон, накануне сотрудники ГИМС  провели обязательное техническое освидетельствование пляжей, на которых привыкли отдыхать псковичи. Псковское агентство информации узнало полный список водоемов, на которые стоит выезжать для отдыха. 

Всего в перечень, составленый ГИМС МЧС России по Псковской области, включены 24 пляжа. Но безопасными для отдыха в этом году признаны лишь 19 из них.

1. Городской пляж, Псков, река Великая (в устье реки Мирожка);

2. Центр загородного отдыха «Лукоморье» Печорский район, Молочково-Дубинец, Псковское озеро;

3. База отдыха «Кривск», Печорский район, Кривск, Псковское озеро;

4. Загородный отель «Плесков», Печорский район, урочище Анохова губа, Псковское озеро;

5. Детский оздоровительный лагерь «Зеркальный», Гдовский район, Ямм, озеро Ужинское;

6. База отдыха «Чудское подворье», Гдовский район, Спицино, Чудское озеро;

7. Детский оздоровительный лагерь «Алые паруса», Островский район, озеро Гороховое;

8. Детский санаторий «Гороховое озеро», Островский район, озеро Гороховое;

9. Пляж Острова, Остров, озеро Гороховое;

10. Городской пляж, Великие Луки, река Ловать;

11. Детский оздоровительный лагерь «Космос», Великолукский район, Урицкое, озеро Урицкое;

12. Центр реабилитации линейных бригад «Маево», Новосокольнический район, п. Антропково, озеро Смертное;

13. База отдыха «Волынь», Куньинский район, озеро Жижицкое;

14. Турбаза «Алоль», Пустошкинский район, Холюны, озеро Зверино;

15. Детский оздоровительный лагерь «Солнечный», Невельский район, Гололобы, озеро Болоздынь;

16. Детский оздоровительный лагерь «Звездный», Невельский район, Опухлики, озеро Большой Иван;

17. Детский оздоровительный лагерь «Берёзка», Невельский район, Гололобы, озеро Болоздынь;

18. Детский оздоровительный лагерь «Ленок», Невельский район, Прудок, озеро Прудок;

19. Детский оздоровительный лагерь «Юный железнодорожник», Невельский район, Опухлики, озеро Малый Иван.

Но стоит отметить, что этот перечень составлен без учета заключения органов санитарно-эпидемиологического надзора, напомнили в МЧС. То есть речь идет об оснащении пляжей и мест для купания, об организации безопасного отдыха у воды. А вот если заводить речь о безопасности самой воды, то тут необходимо учесть позицию санитарных врачей. В Пскове в районе городского пляжа лучше ограничиться только играми в пляжный волейбол, да позагорать на полотенце. Есть и еще несколько водоемов, на берегах которых можно отдыхать, а вот в воду лучше не лезть. 

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