Программа Молодой Ганзы - 2019 в Пскове: Что и когда пройдет

11:38, 25 июня 2019, ПАИ

В рамках 39-х Международных Ганзейских Дней в Пскове пройдет Молодая Ганза - 2019, сообщили Псковскому агентству информации в городском Молодежном центре. В мероприятиях, которые запланированы в период с 27 по 30 июня, примут участие представители Великого Устюга, Кингисеппа, Белозерска, Тихвина, Торжка, Великого Новгорода и Порхова. Также приедут делегаты из Германии, Голландии, Норвегии, Швеции, Эстонии, Франции, Польши, Финляндии и Латвии.

Программа Молодой Ганзы:

27 июня

15:00-17:00 Торжественная церемония открытия (Октябрьский проспект, Кремль).

18:00-19:00 Знакомство с организаторами (Площадь Ленина, дом 2, 63 аудитория).

28 июня

9:00 – 11:00 Заседание Молодой Ганзы (аудитория № 63 ПсковГУ). Со всеми делегатами обсудят вопросы формирования комиссии на следующий год, презентуют проекты ганзейских городов, направленные на укрепление сотрудничества.

11:00 – 13:00 Квест - игра знакомство с городом (студенческий сквер, площадь Ленина, дом 2). Сценарий предполагает разделение всех делегаций на смешанные команды, которые в режиме игры будут искать различные места города и выполнять на них задания, предложенные организаторами. Задания квеста содержат интерактивное, творческое и интеллектуальное направление.

13:00 – 14:00 Посещение Ганзейской ярмарки.

15:00 – 17:00 Мастер-классы в интеграционных мастерских (Яна Райниса, 58). Запланированы мастер-классы для делегатов: раскрашивание пакета из крафт бумаги, мастер-класс по деревообработке, мастер-класс по нанесению рисунка на ткань. По итогам каждый делегат получит на память псковский сувенир, сделанный своими руками.

17:00 – 19:00 Интерактив «Водный путь Ганзы»: катание делегатов по реке Великой, повторяющий исторический путь движения средневековых купцов к городу Пскову.

20:00 – 00:00 Молодежное гуляние «Из истории в современность» (студенческий сквер, площадь Ленина, дом 2).

29 июня

9:00 – 10:30 заседание Молодой Ганзы (аудитория 63, ПсковГУ).

11:00 – 13:00 тематические мастер-классы для делегатов, включающие в себя кулинарное творчество, изготовление воздушных змеев, экспресс-курс русского языка, владение средневековым оружием, декоративно-прикладное творчество.

15:00 – 17:00 Посадка «Аллеи Дружбы» (Финский парк). Участники посадят 16 деревьев, символизирующих количество стран, входящих в Ганзейских союз.

17:00 – 19:00 Запуск воздушных змеев у памятника А.Невского (гора Соколиха).

20:00 – 23:00 Ганзейская вечеринка (СТК «Раздолье», Ленинградское шоссе, 5а).

30 июня

9:00 – 11:30 Ганзейское путешествие в Печоры (Печорский монастырь). Экскурсионная поездка для делегатов с целью знакомства с сухопутным путем движения купцов по территории Псковской области. Посещение Печорского монастыря.

13:00 – 15:30 Торжественное шествие делегаций.

16:00 – 19:00 Торжественная церемония закрытия.