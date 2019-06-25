0
14:14
«Псковская Ганза»: Кто выступит на главной концертной площадке
13:13
Псковский театр кукол в дни Ганзы даст представления в Кутузовском сквере
11:38
Программа Молодой Ганзы - 2019 в Пскове: Что и когда пройдет
15:11
Забытые мелочи: Какие удивительные вещицы можно было найти в домах жителей Пскова
14:35
«Паспорт туриста» выпустили в Пскове к Ганзейским дням
13:53
Резидент шоу «Вечерний Ургант» группа «Фрукты» выступит на Ганзейских днях в Пскове
11:42
Гранд-дама Псковского театра Мирра Горская
Еще новости
  • Коротко
Культура

Программа Молодой Ганзы - 2019 в Пскове: Что и когда пройдет

Фото: Дарья Хваткова

В рамках 39-х Международных Ганзейских Дней в Пскове пройдет Молодая Ганза - 2019, сообщили Псковскому агентству информации в городском Молодежном центре. В мероприятиях, которые запланированы в период с 27 по 30 июня, примут участие представители Великого Устюга, Кингисеппа, Белозерска, Тихвина, Торжка, Великого Новгорода и Порхова. Также приедут делегаты из Германии, Голландии, Норвегии, Швеции, Эстонии, Франции, Польши, Финляндии и Латвии.  

Программа Молодой Ганзы: 

27 июня

15:00-17:00 Торжественная церемония открытия (Октябрьский проспект, Кремль).

18:00-19:00 Знакомство с организаторами (Площадь Ленина, дом 2, 63 аудитория).

28 июня

9:00 – 11:00 Заседание Молодой Ганзы (аудитория № 63 ПсковГУ). Со всеми делегатами обсудят вопросы формирования комиссии на следующий год, презентуют  проекты ганзейских городов, направленные на укрепление сотрудничества.

11:00 – 13:00 Квест - игра знакомство с городом (студенческий сквер, площадь Ленина, дом 2). Сценарий предполагает разделение всех делегаций на смешанные команды, которые в режиме игры будут искать различные места города и выполнять на них задания, предложенные организаторами. Задания квеста содержат интерактивное, творческое и интеллектуальное направление.

13:00 – 14:00 Посещение Ганзейской ярмарки.

15:00 – 17:00 Мастер-классы в интеграционных мастерских (Яна Райниса, 58). Запланированы мастер-классы для делегатов: раскрашивание пакета из крафт бумаги, мастер-класс по деревообработке, мастер-класс по нанесению рисунка на ткань. По итогам каждый делегат получит на память псковский сувенир, сделанный своими руками.

17:00 – 19:00  Интерактив «Водный путь Ганзы»: катание делегатов по реке Великой, повторяющий исторический путь движения средневековых купцов к городу Пскову.

20:00 – 00:00 Молодежное гуляние «Из истории в современность» (студенческий сквер, площадь Ленина, дом 2).

29 июня

9:00 – 10:30 заседание Молодой Ганзы (аудитория 63, ПсковГУ).

11:00 – 13:00 тематические мастер-классы  для делегатов, включающие в себя кулинарное творчество, изготовление воздушных змеев, экспресс-курс русского языка, владение средневековым оружием, декоративно-прикладное творчество.

15:00 – 17:00 Посадка «Аллеи Дружбы» (Финский парк). Участники посадят 16 деревьев, символизирующих количество стран, входящих в Ганзейских союз.

17:00 – 19:00 Запуск воздушных змеев у памятника А.Невского (гора Соколиха).

20:00 – 23:00 Ганзейская вечеринка (СТК «Раздолье», Ленинградское шоссе, 5а).

30 июня

9:00 – 11:30 Ганзейское путешествие в Печоры (Печорский монастырь). Экскурсионная поездка для делегатов с целью знакомства с сухопутным путем движения купцов по территории Псковской области. Посещение Печорского монастыря.

13:00 – 15:30 Торжественное шествие делегаций.

16:00 – 19:00 Торжественная церемония закрытия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Псковская Ганза
Координатор правительства ФРГ примет участие в Ганзейском форуме в Пскове Псковский театр кукол в дни Ганзы даст представления в Кутузовском сквере Солистка Дрезденской оперы выступит в дни Ганзы в Пскове Программа Молодой Ганзы - 2019 в Пскове: Что и когда пройдет Организаторы обнародовали места размещения общественных туалетов в дни Ганзы в Пскове Экс-глава Пскова приедет на Ганзейские дни 28 июня В дни Ганзы в Пскове движение по улице Юбилейной организуют по двум полосам Четыре перехватывающие парковки будут работать в Ганзейские дни в Пскове Организаторы Ганзы обнародовали адреса пунктов пропуска на праздничные площадки Ладьи эпохи викингов продемонстрируют в Пскове на Ганзейских днях
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Псковский театр кукол в дни Ганзы даст представления в Кутузовском сквере
25 июня 2019
Псковский театр кукол в дни Ганзы даст представления в Кутузовском сквере
Программа Молодой Ганзы - 2019 в Пскове: Что и когда пройдет
25 июня 2019
Программа Молодой Ганзы - 2019 в Пскове: Что и когда пройдет
«Паспорт туриста» выпустили в Пскове к Ганзейским дням
24 июня 2019
«Паспорт туриста» выпустили в Пскове к Ганзейским дням
Резидент шоу «Вечерний Ургант» группа «Фрукты» выступит на Ганзейских днях в Пскове
24 июня 2019
Резидент шоу «Вечерний Ургант» группа «Фрукты» выступит на Ганзейских днях в Пскове
Три объекта культурного наследия отреставрируют в Псковской области
23 июня 2019
Три объекта культурного наследия отреставрируют в Псковской области
ФОТОФАКТ: В Пскове наносят граффити на стене дома на улице Пушкина
23 июня 2019
ФОТОФАКТ: В Пскове наносят граффити на стене дома на улице Пушкина
Псковский губернатор обсудил развитие музея-заповедника «Изборск» с директором учреждения
23 июня 2019
Псковский губернатор обсудил развитие музея-заповедника «Изборск» с директором учреждения
Российские и иностранные художники пишут виды Пскова в рамках Ганзы-2019
21 июня 2019
Российские и иностранные художники пишут виды Пскова в рамках Ганзы-2019

Идет загрузка...