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Общество

«Внуки Маргелова» в двенадцатый раз соберутся в Пскове

Фото из группы «межрегиональный слёт «Внуки Маргелова» в социальной сети «ВКонтакте».

С 29 июня по 5 июля в Пскове состоится традиционный 12-й слёт военно-патриотических клубов «Внуки Маргелова». В нём примут участие более 50 детей из Пскова, районов Псковской и Ленинградской областей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Открытие слёта состоится 29 июня. После этого дети посетят расположение псковских десантников, познакомятся с бытом военнослужащих, примут участие в военно-тактических играх, военизированной эстафете, кроссах. Кроме этого все прибывшие в Псков воспитанники военно-патриотических клубов смогут посетить мероприятия 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени.

В течение всего слёта дети будут жить в полевых условиях в деревне Череха, где для них разобьют палаточный городок. Закрытие слёта «Внуки Маргелова» пройдёт 5 июля.

Первый слёт военно-патриотических клубов «Внуки Маргелова» состоялся в Псковской области летом 2008 года. Он был приурочен к празднованию 100-летия основателя ВДВ Василия Маргелова. Организаторами 12-го слета «Внуки Маргелова» выступает военно-патриотический клуб «Высота» и региональное отделение «Союза десантников России».

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