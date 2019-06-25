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Общество

Серию новых проектов запускает Псковский государственный университет

Проректор по учебной работе и международной деятельности ПсковГУ Ольга Серова рассказала о новых проектах вуза. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции 25 июня.

Ольга Серова отметила, что по всем образовательным программам университета будут выстроены «треки», чтобы студенты нашли взаимодействие друг с другом или с работодателем, а диплом имел бы конкретный практический результат. Другими словам, дипломная работа на определенных факультетах вполне может стать настоящим стартапом для будущей работы.

Например, пояснила проректор, на факультете теологии студенты получают прикладные компетенции в сфере музееведения и музеелогии. По словам Ольги Серовой, они также могут дополнительно освоить программы по истории, экономике, юриспруденции, потому что в епархии нужны такие люди.

«Мы по-другому начали выстраивать профориентационную работу», - продолжила проректор ПсковГУ. Она напомнила, что будет создан кикоинский 5-й класс, где смогут учиться все желающие, отбора не планируется. Также ПсковГУ создаст «Дом научной коллаборации» для школьников, где с ними будут работать вузовские преподаватели. «Мы сейчас подаем заявку на поддержку этого проекта. Думаю, эта работа со школьниками будет видна», - сказала проректор.

Следующий проект университета связан с инженерно-лингвистической гимназией, на базе которой будет создана полилингвальная образовательная среда. «Для этих детей потом будет открыт весь мир. Мы готовим абитуриентов не обязательно для себя, такой ребенок может уехать учиться в университет в Чехию, например», - уверена Ольга Серова. Она пояснила, что осенью состоится подписание соглашения ПсковГУ с чешским вузом, и выпускники потом смогут вернуться в магистратуре ПсковГУ.

На базе Ольгинской гимназии ПсковГУ хочет построить модель европейской школы и посмотреть, как это будет работать в приграничном регионе. «Этот эксперимент может оказаться интересным», - считает проректор.

Она также отметила, что сегодня актуальны междисциплинарность, открытость образовательных траекторий и нацеленность на результат.

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