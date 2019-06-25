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Общество

Координатор правительства ФРГ примет участие в Ганзейском форуме в Пскове

На фото: Дирк Визе

Координатор правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Дирк Визе примет участие в Ганзейском форуме приграничного сотрудничества «Путь навстречу», который пройдёт в «Простории» (Иркутский переулок, 2) с 28 по 29 июня в рамках 39-х Международных Ганзейских Дней в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Всего на форум «Путь навстречу» ожидается приезд около 300 участников. В форуме примут участие представители дипломатических миссий иностранных государств, делегаций ганзейских и европейских городов, органов исполнительной власти субъектов РФ, крупнейших объединений иностранного и российского бизнеса.

Форум откроется пленарным заседанием. В нём планируется участие представителей правительства РФ, руководителя Россотрудничества Элеоноры Митрофановой, координатора правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Дирка Визе и других высокопоставленных гостей. На форуме будут работать параллельные секции по проекту «Дружественные города», актуальным вопросам межрегионального и приграничного сотрудничества, территориального развития промышленности, сферы туризма, перспективы развития транспортной инфраструктуры.

Для того, чтобы стать участником форума «Путь навстречу», необходимо пройти регистрацию на сайте Ганзейских Дней в Пскове. Подробнее ознакомиться с программой 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове можно ЗДЕСЬ.

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