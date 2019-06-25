Флешмоб #неберипропуск во время Ганзейских дней предложили провести организаторы

14:36, 25 июня 2019, ПАИ

Флешмоб #неберипропуск предложил провести в Пскове информационный представитель администрации Пскова по Ганзейским дням Артем Татаренко. Акцию, по его словам, хотелось бы запустить на время ганзейских праздников 27-30 июня. Об этом специалист рассказал в ходе пресс-конференции 25 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Призываю людей постараться забыть про автомобиль и не пытаться проехать по городу», – подчеркнул он.

После его слов директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова выразила готовность отказаться от автомобиля на время фестиваля. «Всё, я выхожу из автомобиля, и хожу пешком», – сказала она.

Участники пресс-конференции добавили, что заявок на пропуска от псковичей и организаций уже поступило свыше 8000, выдано на настоящий момент всего 2500. Однако устроители неоднократно подчеркивали, что на машине въехать на территорию праздника будет практически невозможно из-за большого скопления людей. Даже мусор планируют вывозить по ночам.

С программой Ганзейских дней в Пскове можно ознакомиться здесь >>>.