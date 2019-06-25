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Общество

Судебные приставы провели тренировку в Арбитражном суде Псковской области

В Арбитражном суде Псковской области прошла тренировка судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности. На ней приставы отработали действия при обнаружении подозрительного предмета и угрозе взрыва в зданиях, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В ходе тренировки один из судебных приставов обнаружил подозрительную коробку, в которой согласно учениям имелся взрывной механизм. В соответствии с установленными правилами пристав сообщил о находке председателю суда и также передал информацию в МВД, МЧС, скорую помощь, УФССП России по Псковской области. После этого в здании суда зазвучал сигнал тревоги и прошла эвакуация персонала здания.

К суду прибыли сотрудники вневедомственной охраны и специалисты по разминированию. В результате согласованных действий всех силовых структур условное взрывное устройство было обезврежено. Подобные тренировки судебные приставы проводят в зданиях и помещениях судов не реже одного раза в месяц.

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