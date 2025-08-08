Продолжается благоустройство территории у дома № 67 на Рижском проспекте в Пскове

19:28, 08 августа 2025, ПАИ

Возле дома № 67 на Рижском проспекте продолжаются работы по благоустройству территории в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Дорожники установили новый бортовой камень и уложили свежий слой тротуара возле всех подъездов. В ближайшее время эти работы будут выполнены во всей пешеходной зоне.

Далее запланировано устройство удобных парковок и приведение в порядок внутридворовых проездов.