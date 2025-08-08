Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Продолжается благоустройство территории у дома № 67 на Рижском проспекте в Пскове

Возле дома № 67 на Рижском проспекте продолжаются работы по благоустройству территории в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее: ПАИ

Дорожники установили новый бортовой камень и уложили свежий слой тротуара возле всех подъездов. В ближайшее время эти работы будут выполнены во всей пешеходной зоне.

Далее запланировано устройство удобных парковок и приведение в порядок внутридворовых проездов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 августа 2025

Как обезопасить себя от ожогов, рассказал псковский врач
08 августа 2025

Делегация Псковской области принимает участие в чемпионате России по пахоте
08 августа 2025

Открытая кухня будет работать на фестивале «Лешуга» в Пскове
08 августа 2025

Как выбрать качественный мёд, рассказали псковские пчеловоды
08 августа 2025

Продолжается благоустройство территории у дома № 67 на Рижском проспекте в Пскове
08 августа 2025

Псковская область планирует сотрудничать с ведомствами Херсонской области для повышения финграмотности населения
08 августа 2025

Образовательный семинара для специалистов по молодёжной политике пройдёт в Печорах
08 августа 2025

О грудном вскармливании поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...